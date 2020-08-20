Никола Моро: Я доволен своим дебютом за «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями от своего дебюта в московском клубе.

Хорват появился на поле на 69-й минуте матча третьего тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

«Доволен своим дебютом! Спасибо болельщикам за поддержку. Надеюсь, в следующих матчах мы сыграем лучше и снова возьмем очки. Эта победа очень важна, потому что «Ростов» - хорошая команда», - цитирует полузащитника пресс-служба бело-голубых.