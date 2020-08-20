«Чайка» подаст апелляцию против отстранения своего спортивного директора от футбола

В клубе ФНЛ «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области отреагировали на решение Комитета по этике РФС на два года отстранить спортивного директора Олега Баяна за игру на тотализаторе.

Официальное заявление было опубликовано на сайте «Чайки»:

«Решением Комитета РФС по этике № 005-20 от 19 августа 2020 года к Спортивному директору Футбольного Клуба «Чайка» Баяну Олегу Аршаковичу применена санкция в виде запрета на участие в любой деятельности, связанной с футболом, сроком на 2 года.

Со вчерашнего дня, во исполнение вышеуказанного решения Олег Баян временно отстранен от выполнения своих трудовых обязанностей, вплоть до отмены данного запрета, установленного решением РФС.

Настоящим заявлением хотим уведомить, что клуб в установленные сроки подаст апелляцию на данное решение в Апелляционный комитет РФС.