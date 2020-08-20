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20 августа 18:52
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории A

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Анжи» завершил карьеру в 2018 году.

Экс-футболист киевского «Динамо», сборной Украины и российских клубов «Локомотив» и «Анжи» Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории A.

Об этом сам Алиев сообщил в инстаграме, опубликовав свое фото с дипломом, который позволяет работать в профессиональных футбольных командах.

«Вот она. Экзамен прошел. Лицензия у меня. А теперь Команда», – написал Алиев.

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Вот она💪💪💪экзамен прошёл .лицензия у меня⚽️а теперь Команда.

Публикация от 📽 ALEKSANDR ALIEV 📽 (@aliev_sasha8)

Алиев выступал за московский «Локомотив» в 2010 году, забив 15 голов в 27 матчах. В 2014-м Александр провел 11 встреч и забил один мяч в составе «Анжи».

В составе киевского «Динамо» полузащитник сборной Украины дважды становился чемпионом страны. Профессиональную карьеру Алиев завершил в 2018 году в возрасте 33 лет.

источник: Instagram
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