Экс-футболист киевского «Динамо», сборной Украины и российских клубов «Локомотив» и «Анжи» Александр Алиев получил тренерскую лицензию категории A.

Об этом сам Алиев сообщил в инстаграме, опубликовав свое фото с дипломом, который позволяет работать в профессиональных футбольных командах.

«Вот она. Экзамен прошел. Лицензия у меня. А теперь Команда», – написал Алиев.

Алиев выступал за московский «Локомотив» в 2010 году, забив 15 голов в 27 матчах. В 2014-м Александр провел 11 встреч и забил один мяч в составе «Анжи».

В составе киевского «Динамо» полузащитник сборной Украины дважды становился чемпионом страны. Профессиональную карьеру Алиев завершил в 2018 году в возрасте 33 лет.