Антонио Конте – о финале Лиги Европы: В истории остаются только победители

Главный тренер «Интера» Антонио Конте пообщался с журналистами накануне финала Лиги Европы.

«Я принимал участие в нескольких финальных матчах за свою игровую карьеру, – цитирует пресс-конференцию Конте Football Italia. – Я выиграл некоторые из этих финалов, но также и потерпел несколько поражений.

Я понял, что люди запоминают лишь победителей финального матча. Я выиграл Лигу чемпионов в 1996 году, но также проиграл еще три финала. В истории остаются только победители.

Мы должны гордиться тем, что впервые за 10 лет вышли в финал еврокубка. Однако в историю войдет лишь команда, выигравшая эту Лигу Европы. Обидно, но это добавляет мотивации».

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» состоится завтра 22 августа в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.