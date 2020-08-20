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20 августа 21:47
автор: Виктор Шарафудинов

РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков

Палата по разрешению споров удовлетворила заявление бывшего нападающего бело-голубых Николая Обольского.

Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал итоги заседания Палаты РФС по разрешению споров.

Сообщается, что было принято решение удовлетворить заявление форварда Николая Обольского в отношении московского «Динамо» о взыскании задолженности по трудовому договору в полном объеме. РФС обязал столичный клуб выплатить игроку задолженность по компенсационным выплатам и проценты за их задержку, а в качестве обеспечительной меры «Динамо» запрещено регистрировать новых футболистов.

Данный запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед Обольским.

После трех туров «Динамо» занимает в чемпионате России второе место, набрав семь очков и оставаясь единственным клубом РПл, пока еще не пропустившим ни одного мяча в нынешнем сезоне.

Воспитанник «Динамо» Обольский сыграл за главную команду клуба 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Во второй части минувшего сезона Николай находился на правах аренды в «Нижнем Новгороде», а нынешним летом его контракт не был продлен, и 1 июля 23-летний нападающий стал свободным агентом.

источник: РФС
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