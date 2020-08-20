Каталонское радио: Месси заявил Куману, что не видит для себя будущего в «Барселоне»

Барселонская радиостанция RAC1 сообщила, что лучший бомбардир в истории «Барселоны» Лионель Месси заявил новому главному тренеру Рональду Куману о том, что не видит для себя будущего в команде.

Этот диалог якобы произошел сегодня в доме Месси, куда приехал Куман для того, чтобы обсудить с капитаном своей новой команды текущую ситуацию.

Каталонские журналисты утверждают, что Лионель сказал тренеру о том, что после поражения 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии», он задумался об уходе из «Барселоны», за которую выступает с начала своей профессиональной карьеры. Куман в ответ рассказал о своих планах по работе с командой.

В клубе заявили, что не будут давать оценок встрече нового главного тренера и 33-летнего аргентинского нападающего, напомнив о том, что у Месси действующий контракт с «Барселоной».

Лионель является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба он дебютировал в октябре 2004-го.