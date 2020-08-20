Матч Лиги Европы «Тре Пенне» – «Гиляни» перенесли на один день из-за коронавируса

Матч квалификации Лиги Европы сезона-2020/21 «Тре-Пенне» (Сан-Марино) – «Гиляни» (Косово) был перенесен на один день, поскольку у одного из игроков косовской команды нашли коронавирус.

Об этом сообщает официальный сайт «Тре Пенне».

О заражении одного из футболистов «Гиляни» стало известно сегодня утром. После этого было принято решение, что игра состоится не в четверг вечером, а в пятницу.

Завтра игроки, тренеры и сотрудники косовского клуба вновь пройдут проверку на COVID-19. В том случае, если тесты дадут отрицательный результат, футболисты «Гиляни» получат разрешение на участие в матче.

В квалификации еврокубков сезона-2020/21 команды проводят по одной игре на каждой стадии.