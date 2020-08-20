ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 августа 23:13
автор: Виктор Шарафудинов

«Бавария» возглавила клубный рейтинг УЕФА, обойдя мадридский «Реал»

23 августа мюнхенский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Немецкая «Бавария» возглавила клубный рейтинг УЕФА, потеснив испанский «Реал».

Обновленные данные были опубликованы на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций. После победы мюнхенцев над «Лионом» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов у «Баварии» и «Реала» по 134 балла, однако лучшая команда Германии находится выше, поскольку в нынешнем сезоне заработала больше зачетных очков, чем мадридцы: 34 против 17.

Третье место рейтинга занимает «Барселона», которую мюнхенцы разгромили в четвертьфинале с результатом 8:2.

Соперник «Баварии» по финалу Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» находится на седьмой строчке, имея 113 баллов.

Матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Лиссабоне 23 августа.

Напомним, что «Реал» в нынешнем сезоне вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала, дважды уступив «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 1:2.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сергей Карасёв – судья дерби между «Спартаком» и «Локомотивом»KIA K5 (2020) цены и комплектации для Российского рынка.Шикарный интерьер и новые технологии: Mercedes-Benz S-class w223Всплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитромКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымГимнастка Бирюкова показала растяжку в постели
Форвард «Валенсии» Родриго может перейти в «Лидс»
Клуб из Йоркшира вернулся в АПЛ после 16-летнего отсутствия.
20.08.2020 23:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Бавария» возглавила клубный рейтинг УЕФА, обойдя мадридский «Реал»
23 августа мюнхенский клуб сыграет в финале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».
20.08.2020 23:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матч Лиги Европы «Тре Пенне» – «Гиляни» перенесли на один день из-за коронавируса
Встреча предварительного раунда турнира состоится завтра 21 августа.
20.08.2020 22:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хулен Лопетеги: Цель «Севильи» – выиграть Лигу Европы. Мы целый год усердно работали
В финале испанский клуб сыграет с итальянским «Интером».
20.08.2020 22:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Анатолий Бышовец: «Зенит» не в состоянии играть на скоростях полуфиналистов Лиги чемпионов
Прошлой осенью петербургский клуб в группе Лиги чемпионов финишировал четвертым в компании «РБ Лейпциг», «Лиона» и «Бенфики».
20.08.2020 22:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Каталонское радио: Месси заявил Куману, что не видит для себя будущего в «Барселоне»
После своего назначения новый тренер сине-гранатовых встретился с капитаном команды.
20.08.2020 22:01
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых игроков
Палата по разрешению споров удовлетворила заявление бывшего нападающего бело-голубых Николая Обольского.
20.08.2020 21:47
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия перешел из «Бетиса» в «Боавишту»
В минувшем сезоне клуб из Порту занял 12-е место в чемпионате Португалии.
20.08.2020 21:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Нобель Арустамян: «Рома» сделает официальный запрос в «Спартак» по поводу трансфера Кокорина
Бывший нападающий «Зенита» 2 августа подписал с красно-белыми трехлетний контракт, но пока не сыграл ни одного матча.
20.08.2020 20:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Антонио Конте – о финале Лиги Европы: В истории остаются только победители
Миланский «Интер» сразится за Кубок УЕФА с испанской «Севильей» завтра 21 августа.
20.08.2020 20:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика