«Бавария» возглавила клубный рейтинг УЕФА, обойдя мадридский «Реал»

Немецкая «Бавария» возглавила клубный рейтинг УЕФА, потеснив испанский «Реал».

Обновленные данные были опубликованы на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций. После победы мюнхенцев над «Лионом» (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов у «Баварии» и «Реала» по 134 балла, однако лучшая команда Германии находится выше, поскольку в нынешнем сезоне заработала больше зачетных очков, чем мадридцы: 34 против 17.

Третье место рейтинга занимает «Барселона», которую мюнхенцы разгромили в четвертьфинале с результатом 8:2.

Соперник «Баварии» по финалу Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» находится на седьмой строчке, имея 113 баллов.

Матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится в Лиссабоне 23 августа.