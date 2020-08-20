Форвард «Валенсии» Родриго может перейти в «Лидс»

Нападающий «Валенсии» Родриго может продолжить карьеру в английском «Лидс Юнайтед».

Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что 29-летний форвард сборной Испании стал приоритетной трансферной целью для клуба, который вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

По мнению главного тренера «Лидса» Марсело Бьелсы, именно Родриго способен усилить центр нападения команды.

В минувшем сезоне нападающий «Валенсии», трансферную стоимость которого оценивают в 40 миллионов евро, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач в 34 матчах, однако он пропустил заключительные встречи чемпионата Испании из-за травмы колена.

В январе Родриго пыталась приобрести «Барселона», однако «Валенсия» ответила отказом. В данный момент левантийцы испытывают серьезные финансовые проблемы, и у клуба нет денег на то, чтобы выплатить футболистам долги по зарплатам.