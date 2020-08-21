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21 августа 01:33
автор: Виктор Шарафудинов

Ловрен признался, что специально ударил Рамоса локтем, чтобы отомстить за Салаха

Новичок «Зенита» рассказал об инциденте в матче Лиги наций 2018 года Хорватия – Испания.

Хорватский защитник Деян Ловрен признался, что два года назад специально ударил локтем капитана сборной Испании Серхио Рамос, чтобы отомстить тому за Мохамеда Салаха.

В мае 2018-го «Ливерпуль», за который играли Салах и Ловрен, уступил «Реалу» в киевском финале Лиги чемпионов (1:3). Египетский форвард красных отыграл в той встрече лишь 30 минут, получив тяжелую травму в столкновении с защитником мадридского клуба Серхио Рамоса.

Ловрен отомстил за товарища по команде в ноябре того же года, когда сборные Хорватии и Испании встретились в турнире Лиги наций (3:2 в пользу хорватов в Загребе).

«Возможно, я специально ударил Рамоса, – рассказал Ловрен в интервью Egypt Today. – Он же травмировал моего друга Салаха. Считаю, что тогда Рамос умышленно нанес травму Мохамеду. Вот и пришло время ответить за свои действия. В том финале мы играли лучше до того момента, как Салах покинул поле. Его уход с поля стал для нашей команды большим ударом. С этого момента мадридцы доминировали на поле.

В матче сборных Модрич пытался снизить напряжение между мною и Рамосом. Однако я специально ударил его локтем и сказал, что теперь мы в расчете».

1 августа 31-летний Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит» за 12 миллионов евро.

источник: Egypt Today
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