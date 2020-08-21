Ловрен признался, что специально ударил Рамоса локтем, чтобы отомстить за Салаха

Хорватский защитник Деян Ловрен признался, что два года назад специально ударил локтем капитана сборной Испании Серхио Рамос, чтобы отомстить тому за Мохамеда Салаха.

В мае 2018-го «Ливерпуль», за который играли Салах и Ловрен, уступил «Реалу» в киевском финале Лиги чемпионов (1:3). Египетский форвард красных отыграл в той встрече лишь 30 минут, получив тяжелую травму в столкновении с защитником мадридского клуба Серхио Рамоса.

Ловрен отомстил за товарища по команде в ноябре того же года, когда сборные Хорватии и Испании встретились в турнире Лиги наций (3:2 в пользу хорватов в Загребе).

«Возможно, я специально ударил Рамоса, – рассказал Ловрен в интервью Egypt Today. – Он же травмировал моего друга Салаха. Считаю, что тогда Рамос умышленно нанес травму Мохамеду. Вот и пришло время ответить за свои действия. В том финале мы играли лучше до того момента, как Салах покинул поле. Его уход с поля стал для нашей команды большим ударом. С этого момента мадридцы доминировали на поле.

В матче сборных Модрич пытался снизить напряжение между мною и Рамосом. Однако я специально ударил его локтем и сказал, что теперь мы в расчете».