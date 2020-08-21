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21 августа 01:58
автор: Виктор Шарафудинов

Санчес сможет сыграть за «Интер» в сегодняшнем финале Лиги Европы

Чилийский нападающий принял участие в предматчевой тренировке миланской команды.

Sky Sport Italia сообщает, что Алексис Санчес, скорее всего, сможет помочь «Интеру» в финале Лиги чемпионов против Севильи.

Чилийский нападающий получил травму подколенного сухожилия в четвертьфинале против «Байера» из-за чего пропустил матч 1/2 финала против «Шахтера». Тем не менее, Санчес в пятницу тренировался вместе с другими футболистами миланского клуба.

Итальянские журналисты считают, что Алексис начнет матч на скамейке запасных, но сможет выйти на замену. Пару нападающих «Интера» в стартовом составе на кельнский финал должны составить Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» состоится сегодня в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

31-летний Санчес в нынешнем сезоне отметился четырьмя мячами и девятью результативными передачами в 31 встрече в составе «Интера» и не забил ни одного гола в четырех своих играх в Лиге Европы.

источник: Sky Sport Italia
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Санчес сможет сыграть за «Интер» в сегодняшнем финале Лиги Европы
Чилийский нападающий принял участие в предматчевой тренировке миланской команды.
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