Санчес сможет сыграть за «Интер» в сегодняшнем финале Лиги Европы

Sky Sport Italia сообщает, что Алексис Санчес, скорее всего, сможет помочь «Интеру» в финале Лиги чемпионов против Севильи.

Чилийский нападающий получил травму подколенного сухожилия в четвертьфинале против «Байера» из-за чего пропустил матч 1/2 финала против «Шахтера». Тем не менее, Санчес в пятницу тренировался вместе с другими футболистами миланского клуба.

Итальянские журналисты считают, что Алексис начнет матч на скамейке запасных, но сможет выйти на замену. Пару нападающих «Интера» в стартовом составе на кельнский финал должны составить Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» состоится сегодня в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

31-летний Санчес в нынешнем сезоне отметился четырьмя мячами и девятью результативными передачами в 31 встрече в составе «Интера» и не забил ни одного гола в четырех своих играх в Лиге Европы.