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21 августа 07:15
автор: Владислав Корегин

Тиаго Силва: Если финал с «Баварией» окажется моей последней игрой за «ПСЖ», я буду счастлив

Центральный защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, накануне финала Лиги чемпионов с «Баварией», рассказал о том, может ли он продлить контракт с парижанами.

– Играя против «Аталанты», я не был уверен, будет ли это моя последняя игра за «ПСЖ» или у меня будет шанс сыграть еще раз. И я не могу не думать об этом. Но я совершенно спокоен и очень доволен всем, что пережил в клубе. И если этот финал окажется моей последней игрой, я буду счастлив. От себя я сделал все, что мог, – цитирует защитника официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что 35-летним бразильцем интересуется «Челси». Контракт футболиста с «ПСЖ» действует до конца текущего сезона.

Силва перешел во французский клуб в июле 2012 года из «Милана» за 42 миллиона евро. Всего за клуб он провел 314 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с командой он стал семикратным чемпионом Франции.

источник: ФК «ПСЖ»
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