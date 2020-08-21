«Саутгемптон» собирается приобрести вратаря «Сток Сити» Батленда

Согласно информации The Times, 27-летним англичанином интересуется «Саутгемптон». Сообщается, что руководство «святых» надеется завершить сделку по игроку до конца недели.

Батленд выступает за «Сток Сити» с зимы 2013 года. В общей сложности он провел за клуб 168 матчей, пропустил 235 голов и 50 раз отстоял «на ноль». Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллионов евро.

В составе сборной Англии Батленд принял участие в девяти встречах.