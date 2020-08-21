ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 августа 10:08
автор: Владислав Корегин

«Лидсу» интересен форвард «Милана» Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов «Лидса».

По информации Football Insider, руководство новичка Английской Премьер-лиги рассматривает 21-летнего португальца в качестве усиления атакующей линии команды. Однако итальянский клуб не намерен продавать своего футболиста в летнее межсезонье.

Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля» за 23 миллиона евро, подписав пятилетний контракт. В минувшем сезоне он отыграл 33 матча, забил шесть голов и отдал три ассиста.

Форвард «Валенсии» Родриго может оказаться в «Лидсе».

источник: Football Insider
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Деспотович вызван на матч против РоссииНовая эксклюзивная серия спортивных автомобилей 007 Edition в рамках выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»Внезапно найденное чудо. Чем очаровал новый формат Лиги чемпионовГимнастка Бирюкова показала растяжку в постелиКрасотка, которая развела Пелагею с ТелегинымБиатлонистка взволновала Сеть откровенным фото
«Лидсу» интересен форвард «Милана» Леау
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов «Лидса».
21.08.2020 10:08
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Реал» попал в список претендентов на Ауара
Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар может этим летом оказаться в «Реале».
21.08.2020 07:55
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Саутгемптон» собирается приобрести вратаря «Сток Сити» Батленда
Голкипер «Сток Сити» Джек Батленд может сменить клуб в летнее межсезонье.
21.08.2020 07:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Атлетик» продлил контракт с голкипером Симоном
Пресс-служба «Атлетика» сообщила о продлении соглашения с вратарем команды Унаи Симоном.
21.08.2020 07:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тиаго Силва: Если финал с «Баварией» окажется моей последней игрой за «ПСЖ», я буду счастлив
Центральный защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, накануне финала Лиги чемпионов с «Баварией», рассказал о том, может ли он продлить контракт с парижанами.
21.08.2020 07:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
У нападающего «Наполи» Петаньи выявлен коронавирус
Минувший сезон форвард провел в СПАЛе.
21.08.2020 07:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
Санчес сможет сыграть за «Интер» в сегодняшнем финале Лиги Европы
Чилийский нападающий принял участие в предматчевой тренировке миланской команды.
21.08.2020 01:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Полузащитник «Марселя» Пайет заразился коронавирусом
Матч команды Андре Виллаша-Боаша в первом туре чемпионата Франции был перенесен.
21.08.2020 01:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ловрен признался, что специально ударил Рамоса локтем, чтобы отомстить за Салаха
Новичок «Зенита» рассказал об инциденте в матче Лиги наций 2018 года Хорватия – Испания.
21.08.2020 01:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Куману в «Барселоне» нужен форвард «Лиона» Депай
Нападающий сборной Голландии выступает за французский клуб с 2017 года.
21.08.2020 01:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика