«Лидсу» интересен форвард «Милана» Леау

По информации Football Insider, руководство новичка Английской Премьер-лиги рассматривает 21-летнего португальца в качестве усиления атакующей линии команды. Однако итальянский клуб не намерен продавать своего футболиста в летнее межсезонье.

Леау перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Лилля» за 23 миллиона евро, подписав пятилетний контракт. В минувшем сезоне он отыграл 33 матча, забил шесть голов и отдал три ассиста.

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