«Фиорентина» рассчитывает летом оформить трансфер защитника «Челси» Дзаппакосты

По информации источника, в услугах 28-летнего итальянца заинтересована «Фиорентина». Руководство «фиалок» связалось с агентом футболиста и готово арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Напомним, что минувший сезон Дзаппакоста был арендован «Ромой» – в составе римского клуба он принял участие лишь в девяти матчах. Всему виной травма, полученная осенью 2019 года – разрыв крестообразных связок колена.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.