«Байер» хочет получить за трансфер Хаверца в «Челси» 90 миллионов фунтов

По информации Sky Sports, «Челси» предлагает за 21-летнего хавбека 70 миллионов фунтов, в то время как «Байер» оценивает Хаверца в 90 миллионов.

Как сообщает издание, «Реал» и «Барселона» также хотели подписать Хаверца, но на данный момент «Челси» - единственный клуб, который ведет переговоры с немецкой командой.

Отмечается, что все стороны надеются, что сделка может быть согласована в ближайшее время.

Добавим, что Хаверц в текущем сезоне провел за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал девять результативных передач.