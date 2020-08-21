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21 августа 15:48

Широкова обвинили в покушении на убийство

Адвокат арбитра Никиты Данченкова сообщил, что бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова обвинили в покушении на убийство.

– Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео – благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений. Также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. Реально – это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства, – передает слова Островского «Москва FM».

Напомним, что инцидент произошел в понедельник, 10 августа, на стадионе академии «Спартака» во время товарищеского матча. Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

Позже стало известно, что рефери попал в больницу и написал заявление в полицию. Добавим, что Широков уже извинился за свой поступок и пожелал арбитру скорейшего выздоровления.

источник: Москва FM
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