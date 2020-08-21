«Манчестер Сити» и «Арсенал» конкурируют в борьбе за полузащитника «Лиона» Ауара

Телеканал ESPN сообщает, что два клуба АПЛ ведут заочную борьбу за трансфер полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара.

15 августа Ауар двумя результативными передачами помог Муссе Дембеле оформить дубль в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и «Лион» победил команду Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1. Вскоре после той встречи руководство «горожан» обратилось к «Лиону» с целью узнать о возможности продажи полузащитника, но теперь «Сити» столкнулся с конкуренцией со стороны лондонского «Арсенала».

Бразильский спортивный директор «канониров» Эду напрямую обратился к своему соотечественнику Жуниньо Пернамбукано, который занимает аналогичную должность во французском клубе. «Арсенал» предлагает «Лиону» марокканского полузащитника Маттео Гендузи и некоторую сумму денег.

Эксперты оценивают трансферную стоимость футболиста Ауара в 50 миллионов евро, а Гендузи – в 30 млн.

Всего в сезоне-2019/20 Ауар сыграл за «Лион» 41 матч, отметившись девятью голами и десятью результативными передачи. Для сравнения в активе 21-летнего Гендузи три голевых пасах в 34 встречах за «Арсенал».