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21 августа 19:32
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» и «Арсенал» конкурируют в борьбе за полузащитника «Лиона» Ауара

Рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 50 миллионов евро.

Телеканал ESPN сообщает, что два клуба АПЛ ведут заочную борьбу за трансфер полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара.

15 августа Ауар двумя результативными передачами помог Муссе Дембеле оформить дубль в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», и «Лион» победил команду Хосепа Гвардиолы со счетом 3:1. Вскоре после той встречи руководство «горожан» обратилось к «Лиону» с целью узнать о возможности продажи полузащитника, но теперь «Сити» столкнулся с конкуренцией со стороны лондонского «Арсенала».

Бразильский спортивный директор «канониров» Эду напрямую обратился к своему соотечественнику Жуниньо Пернамбукано, который занимает аналогичную должность во французском клубе. «Арсенал» предлагает «Лиону» марокканского полузащитника Маттео Гендузи и некоторую сумму денег.

Эксперты оценивают трансферную стоимость футболиста Ауара в 50 миллионов евро, а Гендузи – в 30 млн.

Всего в сезоне-2019/20 Ауар сыграл за «Лион» 41 матч, отметившись девятью голами и десятью результативными передачи. Для сравнения в активе 21-летнего Гендузи три голевых пасах в 34 встречах за «Арсенал».

источник: ESPN
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