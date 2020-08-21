«Ислочь» одержала победу над лидером белорусского чемпионата «Шахтером»

Матч 22-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» – «Шахтер» (Солигорск) завершился со счетом 4:2.

В составе хозяев по два мяча забили Дмитрий Юсов (на 10-й и 69-й минутах) и Николай Януш (на 71-й и 90+4). Авторами голов «Шахтера» стали Артем Архипов (48-я), а также Игорь Бурко (86-я).

Солигорский «Шахтер» на данный момент лидирует в чемпионате, набрав 43 очка. У БАТЭ – 40 и на один матч меньше. В воскресенье 23 августа борисовская команда сыграет на выезде с «Неманом».

В следующем туре «Ислочь» сыграет на выезде с «Белшиной», а «Шахтер» примет «Витебск».

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