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21 августа 20:03
автор: Виктор Шарафудинов

«Ислочь» одержала победу над лидером белорусского чемпионата «Шахтером»

Команда из Солигорска на данный момент на три очка опережает ближайшего преследователя БАТЭ.

Матч 22-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» – «Шахтер» (Солигорск) завершился со счетом 4:2.

В составе хозяев по два мяча забили Дмитрий Юсов (на 10-й и 69-й минутах) и Николай Януш (на 71-й и 90+4). Авторами голов «Шахтера» стали Артем Архипов (48-я), а также Игорь Бурко (86-я).

Солигорский «Шахтер» на данный момент лидирует в чемпионате, набрав 43 очка. У БАТЭ – 40 и на один матч меньше. В воскресенье 23 августа борисовская команда сыграет на выезде с «Неманом».

В следующем туре «Ислочь» сыграет на выезде с «Белшиной», а «Шахтер» примет «Витебск».

Чемпионат Белоруссии

22-й тур

«Ислочь» (Минский район) – «Шахтер» (Солигорск) – 4:2 (1:0)

Голы: Юсов, 10, 69, Януш, 71, 90+4 – Архипов, 48, 86.

источник: «Советский спорт»
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«Ислочь» одержала победу над лидером белорусского чемпионата «Шахтером»
Команда из Солигорска на данный момент на три очка опережает ближайшего преследователя БАТЭ.
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