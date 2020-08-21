Хиддинк назначен главным тренером сборной Кюрасао

Бывший главный тренер сборных Голландии, Кореи и России Гус Хиддинк возглавил национальную команду Кюрасао.

Контракт заключен на два года до завершения чемпионата мира в Катаре.

«Это может выглядеть неочевидным решением, но трудно было сказать «нет», – заявил 73-летний Хиддинк в интервью телеканалу Fox Sports. – Сборная Кюрасао за последние годы сильно прибавила, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше».

Кюрасао – самый большой остров Нидерландских Антил, расположенный на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Архипелаг входит в состав королевства Нидерландов, но у Кюрасао есть своя национальная сборная, а местная футбольная федерация состоит в ФИФА и КОНКАКАФ.

Лучшие достижения сборной Кюрасао – бронзовые медали чемпионатов КОНКАКАФ 1963 и 1969 годов. На прошлогоднем Золотом кубке КОНКАКАФ команда добралась до четвертьфинала, уступив сборной США со счетом 0:1.