«Шахтер» не реализовал два пенальти, но все равно обыграл «Колос» в стартовом матче чемпионата УПЛ

Матч первого тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Колос» завершился со счетом 3:1.

Игра прошла в Киеве на НСК «Олимпийский».

До того, как оранжево-черные открыли счет, вратарь команды из села Ковалевка Киевской области Евгений Волынец отразил два пенальти. В компенсированное время второго тайма Волынец не позволил отличиться Тайсону (45+1), а на 53-й минуте парировал удар Марлоса.

После этого «Шахтер» забил трижды. Алан Патрик реализовал третий пенальти за вечер на 60-й, а затем оформил дубль на 69-й после передачи Жуниора Мораеса. На 72-й мяч влетел в ворота «Колоса» от спины Волынца, что сделало вратаря автором автогола.

На 77-й единственный гол гостей забил Денис Костышин.