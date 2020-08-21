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21 августа 20:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Шахтер» не реализовал два пенальти, но все равно обыграл «Колос» в стартовом матче чемпионата УПЛ

Алан Патрик отметился дублем.

Матч первого тура чемпионата Украины «Шахтер» – «Колос» завершился со счетом 3:1.

Игра прошла в Киеве на НСК «Олимпийский».

До того, как оранжево-черные открыли счет, вратарь команды из села Ковалевка Киевской области Евгений Волынец отразил два пенальти. В компенсированное время второго тайма Волынец не позволил отличиться Тайсону (45+1), а на 53-й минуте парировал удар Марлоса.

После этого «Шахтер» забил трижды. Алан Патрик реализовал третий пенальти за вечер на 60-й, а затем оформил дубль на 69-й после передачи Жуниора Мораеса. На 72-й мяч влетел в ворота «Колоса» от спины Волынца, что сделало вратаря автором автогола.

На 77-й единственный гол гостей забил Денис Костышин.

Во втором туре (ориентировочно 12 сентября) «Шахтер» сыграет на выезде с «Рухом», а «Колос» примет «Львов».

Чемпионат Украины

1-й тур

«Шахтер» (Донецк) – «Колос» (Ковалевка) – 3:1 (0:0)

Голы: Алан Патрик, 60 (с пенальти), 69, Волынец, 72 (автогол) – Костышин, 77.

Не реализованные пенальти: Тайсон (Ш), 45+1 (вратарь), Марлос (Ш), 53 (вратарь).

источник: «Советский спорт»
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