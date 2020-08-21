«Севилья» и миланский «Интер» объявили составы на финал Лиги Европы

Испанская «Севилья» и итальянский «Интер» объявили составы на финальный матч Лиги Европы.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Жордан, Фернандо, Банега, Окампос, Де Йонг, Сусо.
Запасные: Вацлик, Хави Диас, Серхи Гомес, Мунир, Гудель, Эскудеро, Оливер Торрес, Франко Васкес, Хосе Алонсо, Хенаро, Пабло Перес, Эн-Несери,
«Интер»: Ханданович, Годин, Де Врей, Бастони, Д’Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес.
Запасные: Паделли, Алексис Санчес, Мозес, Сенси, Раноккиа, Валеро, Эриксен, Эспозито, Пирола, Бираги, Шкриниар, Кандрева.