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21 августа 21:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Ювентус» собирается расторгнуть контракты с Игуаином и Хедирой

Ветераны не нужны новому главному тренеру Андреа Пирло.

Туринский «Ювентус» ведет работу над расторжением контрактов аргентинского нападающего Гонсало Игуаина и немецкого полузащитника Сами Хедиры.

Об этом сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Руководство клуба намерено выплатить обоим футболистам компенсацию за досрочный разрыв соглашений, которые рассчитаны до 30 июня следующего года.

Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года, когда его приобрели у «Наполи» за 90 миллионов евро. В минувшем сезоне 32-летний аргентинец забил за «Старую синьору» 11 мячей и сделал восемь результативных передач в 44 встречах.

Хедира из-за травм не провел ни одной игры с ноября прошлого года. На счету 33-летнего полузащитника 18 матчей и один голевой пас в сезоне-2019/20. Немец перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2015 года.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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