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21 августа 23:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Севилья» в рекордный шестой раз выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Интер»

Автором победного гола стал бразильский защитник Диего Карлос.

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» завершился со счетом 3:2.

На пятой минуте бельгийский форвард миланского клуба Ромелу Лукаку открыл счет, реализовав пенальти, который сам же и заработал, вынудил сфолить Диего Карлоса.

К перерыву «Севилья» вела в счете благодаря дублю Люка Де Йонга. Голландский нападающий на 12-й и 33-й минутах забил головой. В первом случае он замкнул навес капитана своей команды Хесуса Наваса, а затем отличился после подачи аргентинца Эвера Банеги со штрафного.

Спустя три минуты после второго гола Де Йонга защитник «Интера» Диего Годин восстановил равновесие. Уругваец тоже забил головой после штрафного, а автором голевой передачи стал хорват Марцело Брозович.

Победный гол «Севильи» во втором тайме забил Диего Карлос. На 74-й минуте бразилец пробил в падении через себя, замкнув навес Банеги, и мяч влетел в сетку ворот Самира Хандановича после рикошета от Лукаку.

«Севилья» в шестой рекордный раз выиграла Лиги Европы. Ранее испанский клуб завоевывал Кубок УЕФА в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах, побеждая в каждом из своих финалов.

Главный тренер андалусцев Хулен Лопетеги прежде на клубном уровне трофеев не выигрывал.

Лига Европы

Финал

«Севилья» (Испания) – «Интер» (Милан, Италия) – 3:2 (2:2)

Голы: Лукаку, 5 (с пенальти) – 0:1; Де Йонг, 12 – 1:1; Де Йонг, 33 – 2:1; Годин, 35 – 2:2; Диего Карлос, 74 – 3:2.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос (Гудель, 86), Регилон, Жордан, Фернандо, Банега, Окампос (Мунир, 71), Де Йонг (Эн-Несери, 85), Сусо (Франко Васкес, 78).

«Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), Де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Алексис Санчес, 78), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес (Мозес, 78).

Предупреждения: Диего Карлос, 4, Банега, 45 – Барелла, 41, Бастони, 55, Гальярдини, 73.

Судья: Маккели (Голландия).

Кельн. «Рейн Энерги».

источник: «Советский спорт»
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