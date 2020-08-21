«Севилья» в рекордный шестой раз выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Интер»

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» завершился со счетом 3:2.

На пятой минуте бельгийский форвард миланского клуба Ромелу Лукаку открыл счет, реализовав пенальти, который сам же и заработал, вынудил сфолить Диего Карлоса.

К перерыву «Севилья» вела в счете благодаря дублю Люка Де Йонга. Голландский нападающий на 12-й и 33-й минутах забил головой. В первом случае он замкнул навес капитана своей команды Хесуса Наваса, а затем отличился после подачи аргентинца Эвера Банеги со штрафного.

Спустя три минуты после второго гола Де Йонга защитник «Интера» Диего Годин восстановил равновесие. Уругваец тоже забил головой после штрафного, а автором голевой передачи стал хорват Марцело Брозович.

Победный гол «Севильи» во втором тайме забил Диего Карлос. На 74-й минуте бразилец пробил в падении через себя, замкнув навес Банеги, и мяч влетел в сетку ворот Самира Хандановича после рикошета от Лукаку.