«Севилья» в рекордный шестой раз выиграла Лигу Европы, обыграв в финале «Интер»

Финал Лиги Европы «Севилья» – «Интер» завершился со счетом 3:2.
На пятой минуте бельгийский форвард миланского клуба Ромелу Лукаку открыл счет, реализовав пенальти, который сам же и заработал, вынудил сфолить Диего Карлоса.
К перерыву «Севилья» вела в счете благодаря дублю Люка Де Йонга. Голландский нападающий на 12-й и 33-й минутах забил головой. В первом случае он замкнул навес капитана своей команды Хесуса Наваса, а затем отличился после подачи аргентинца Эвера Банеги со штрафного.
Спустя три минуты после второго гола Де Йонга защитник «Интера» Диего Годин восстановил равновесие. Уругваец тоже забил головой после штрафного, а автором голевой передачи стал хорват Марцело Брозович.
Победный гол «Севильи» во втором тайме забил Диего Карлос. На 74-й минуте бразилец пробил в падении через себя, замкнув навес Банеги, и мяч влетел в сетку ворот Самира Хандановича после рикошета от Лукаку.
«Севилья» в шестой рекордный раз выиграла Лиги Европы. Ранее испанский клуб завоевывал Кубок УЕФА в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах, побеждая в каждом из своих финалов.
Главный тренер андалусцев Хулен Лопетеги прежде на клубном уровне трофеев не выигрывал.
Лига Европы
Финал
«Севилья» (Испания) – «Интер» (Милан, Италия) – 3:2 (2:2)
Голы: Лукаку, 5 (с пенальти) – 0:1; Де Йонг, 12 – 1:1; Де Йонг, 33 – 2:1; Годин, 35 – 2:2; Диего Карлос, 74 – 3:2.
«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диего Карлос (Гудель, 86), Регилон, Жордан, Фернандо, Банега, Окампос (Мунир, 71), Де Йонг (Эн-Несери, 85), Сусо (Франко Васкес, 78).
«Интер»: Ханданович, Годин (Кандрева, 90), Де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Алексис Санчес, 78), Барелла, Брозович, Гальярдини (Эриксен, 78), Янг, Лукаку, Лаутаро Мартинес (Мозес, 78).
Предупреждения: Диего Карлос, 4, Банега, 45 – Барелла, 41, Бастони, 55, Гальярдини, 73.
Судья: Маккели (Голландия).
Кельн. «Рейн Энерги».