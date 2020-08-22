Де Йонга признали лучшим игроком финала Лиги Европы

Официальный сайт УЕФА признал голландского форварда «Севильи» Люка Де Йонга лучшим игроком финала Лиги Европы.

Испанский клуб обыграл «Интер» со счетом 3:2, а Де Йонг стал автором двух забитых мячей, дважды отметившись точными ударами головой.

Ранее Люк стал автором победного гола «Севильи» в полуфинале против «Манчестер Юнайтед» (2:1), а до этого не мог поразить ворота соперников андалусцев в 11 встречах кряду и не забивал в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Всего в активе 29-летнего голландца 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 47 матчах сезона-2019/20. Летом прошлого года «Севилья» приобрела Де Йонга у ПСВ за 12,5 миллионов евро.