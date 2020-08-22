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22 августа 00:57
автор: Виктор Шарафудинов

Конте и Банега поссорились во время финала Лиги Европы

Аргентинец из «Севильи» отпустил едкое замечание в адрес главного тренера «Интера».

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега и главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поругались во время финального матча Лиги Европы.

Их перебранку опубликовала La Gazzetta dello Sport.

По ходу первого тайма, когда Конте протестовал против одного из судейских решений, Банега прокричал тренеру соперников: «Слушай, а парик у тебя настоящий? Дай посмотреть».

Конте разозлился, и его пришлось успокаивать менеджеру «Интера» Леле Ориали. После матча главный тренер «Интера» все-таки нашел возможность пообщаться с футболистом испанского клуба и сказал: «Я жду тебя прямо здесь, ладно? Я жду тебя прямо здесь!»

«Севилья» обыграла «Интер» 3:2, в шестой раз выиграв Лигу Европы, а Банега в финале сделал две результативные передачи.

источник: «Советский спорт»
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