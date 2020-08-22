«Фулхэм» заинтересован в покупке Перина

По информации источника, 27-летний итальянец входит в сферу интересов новичка Английской Премьер-лиги – «Фулхэма». Руководство лондонцев хочет укрепить вратарскую линию более именитым футболистом. На данный момент в команде три голкипера – Марек Родак, Маркус Беттинелли и Фабри, суммарная стоимость которых примерно семь миллионов евро, согласно порталу Transfermarkt.

Отметим, что игроком также интересуется «Аталанта».

Минувший сезон Перин провел в аренде в «Дженоа» – на его счету 21 матч, 38 пропущенных мячей и пять «сухих» встреч.