Хердур Магнуссон: В игре с «Рубином» нужно быть сосредоточенными с первой и до последней минуты

– Будет тяжело. У «Рубина» хорошие, техничные игроки, которые часто бьют по воротам. Нам надо быть сосредоточенными с первой и до последней минуты и не позволять им наносить опасные удары. Сложный соперник, недавно мы с ними играли и не смогли добиться победы. Надеюсь, сегодня удастся, – цитирует Магнуссона пресс-служба армейского клуба.

После стартовых трех туров РПЛ подопечные Виктора Гончаренко набрали шесть очков и расположились на пятой строчке в турнирной таблице. «Рубин» с одним очком идет 13-м.

Встреча между командами состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало игры в 20:00 по московскому времени.