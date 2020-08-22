«Ростов» и «Сочи» хотят совершить обмен Попова на Полоза

Между «Ростовом» и «Сочи» может произойти обмен футболистами, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, в ростовский клуб перейдет нападающий Дмитрий Полоз, а в Сочи окажется полузащитник Ивелин Попов.

Отмечается, что Попов подпишет контракт с сочинцами по схеме «2+1», а Полоз оформит с ростовчанами трехлетнее соглашение.

Попов выступает за «Ростов» с января 2019 года. За это время 32-летний болгарин принял участие в 44 матчах, забив девять мячей и отдав шесть ассистов.

Что касается Полоза, то 29-летний россиянин перешел в «Сочи» в июле 2019-го. В общей сложности он провел за клуб 28 игр, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. В составе «Ростова» игрок выступал в период с 2012 по 2017 год.