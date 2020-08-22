Себастьян Кель: Санчо останется в «Боруссии» минимум еще на один сезон

– Джейдон счастлив остаться. У него действующий контракт с командой до 2023 года. Я вижу его на поле, и он очень счастлив. Все очень довольны тем, что он выступает в составе нашего клуба. Он останется, как минимум, еще на один сезон, – цитирует Келя Goal.com.

Ранее сообщалось, что Санчо хочет подписать «Манчестер Юнайтед», однако английский клуб не готов выплатить запрашиваемую дортмундским клубом сумму в 120 миллионов евро.

20-летний футболист выступает за «Боруссию» с августа 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 44 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 20 ассистов.