Нобель Арустамян: «Алавес» ведет переговоры с Кузяевым

Как пишет журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале, 27-летнего россиянина хочет приобрести «Алавес». Отмечается, что в данный момент стороны ведут переговоры о подписании двухлетнего контракта

Также сообщается, что в России игроком интересуются «Спартак» и «Краснодар». Однако сам футболист желает играть в Испании.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017-го по август 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом и двумя ассистами. Ранее он играл в составе «Ахмата».

За национальную команду России полузащитник отыграл 21 игру (1 гол).