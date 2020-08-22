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22 августа 17:07
автор: Владислав Корегин

Григорий Иванов – об игре Помазуна с «Краснодаром»: Выдавать такие матчи – его работа

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил вклад голкипера команды Ильи Помазуна в победу над «Краснодаром» (1:0) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.

– Выдавать такие матчи – работа Помазуна. Если он хочет стать хорошим вратарем, должен выручать команду. Не звонили ли из ЦСКА с просьбой забрать его обратно? Пока рано! В ЦСКА играет лучший вратарь страны, Илье там будет тяжело, а здесь у него есть игровая практика. Это большая помощь ЦСКА, не думаю, что они заберут его сейчас, – цитирует Иванова Sport24.ru.

Напомним, что 24-летний Помазун перешел в «Урал» 5 августа на правах аренды из ЦСКА. В матче с «Краснодаром» он был признан лучшим игроком встречи, совершив пять сейвов. Тем самым, голкипер помог своей команде одержать первую победу в новом сезоне РПЛ.

Екатеринбургская команда с пятью очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре 26 августа «Урал» сыграет в гостях с «Ростовом». Начало встречи – в 20:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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