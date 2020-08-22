«Нижний Новгород» и «Алания» сыграли вничью

Матч первенства Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» – «Алания» завершился вничью 1:1.

На 83-й минуте Батраз Хадарцев вывел гостей вперед, но хозяева спаслись от поражения в компенсированное время. На первой добавленной ко второму тайму минуте (90+1) отличился Кирилл Гоцук.

Нижегородцы занимают 11-е место, набрав семь очков, а команда из Владикавказа находится на 15-й строчке таблицы с четырьмя очками.

30 августа «Нижний Новгород» примет «Текстильщик», а «Алания» сыграет в гостях с «Чертаново».

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