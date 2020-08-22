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22 августа 19:49

«Ростов» внес Полоза в заявку на сезон

В субботу, 22 августа, нападающий Дмитрий Полоз бы заявлен за «Ростов».

Как сообщает официальный сайт РПЛ, сегодня ростовская команда внесла в заявку на сезон-2020/21 29-летнего нападающего Дмитрия Полоза.

Напомним, что Полоз перешел в «Сочи» в июле 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 28 игр, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. В составе «Ростова» игрок выступал в период с 2012 по 2017 год.

Добавим, что в текущем сезоне российской премьер-лиги Полоз провел три встречи за «Сочи», записав на свой счет один забитый мяч.

источник: РПЛ
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