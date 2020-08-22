«Чайка» вдевятером одержала волевую победу над «Волгарью»

Матч 5-го тура первенства ФНЛ «Чайка» – «Волгарь» завершился со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 56-й минуте, когда Дмитрий Воробьев реализовал пенальти, но «Чайка» добилась победы благодаря точным ударам Владислава Кулика (81-я) и Александра Хохлачева (90+1).

Стоит отметить, что команда из Ростовской области организовала свой победный гол, играя вдевятером. На 84-й минуте прямые красные карточки получили Константин Савичев и Али Гаджибеков.

«Чайка» одержала первую победу в нынешнем сезоне и поднялась на 15-е место, набрав пять очков.

«Волгарь» занимает 20-ю строчку турнирной таблицы с серией из четырех поражений и тремя очками.