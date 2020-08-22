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22 августа 21:08
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» вслед за «Бенфикой» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, обыграв «Зальцбург»

Мадридскую команду U-19 тренирует Рауль.

Второй полуфинал Юношеской лиги УЕФА «Зальцбург» – «Реал» завершился со счетом 1:2.

По ходу первого тайма испанская команда добилась перевеса в два мяча. На четвертой минуте счет открыл Хуан Латаса, а на 32-й отличился Мигель Гутьеррес.

На 50-й хорватский полузащитник «красных быков» Лука Сучич реализовал пенальти, но отыграться австрийский клуб не смог.

«Реал» никогда прежде в финал Юношеской лиги УЕФА не выходил. В решающем матче во вторник 25 августа мадридцы встретятся с лиссабонской «Бенфикой», которая сегодня обыграла амстердамский «Аякс» со счетом 3:0.

После рестарта все игры турнира проходят в швейцарском Ньоне.

источник: «Советский спорт»
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