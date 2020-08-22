ЦСКА на своем поле проиграл «Рубину»

Матч четвертого тура чемпионата России ЦСКА – «Рубин» завершился со счетом 1:2.

На 37-й минуте Солтмурад Бакаев вывел казанскую команду вперед, реализовав выход один на один с Игорем Акинфеевым после передачи Ивана Игнатьева. Однако уже две минуты спустя армейцы отыгрались благодаря точному удару хорватского полузащитника Николы Влашича.

В концовке встречи на второй добавленной минуте второго тайма «Рубину» принес первую победу в нынешнем чемпионате дальний удар Дениса Макарова.

Лучшим игроком матча эксперты телеканала «Матч ТВ» признали вратаря казанской команды Юрия Дюпина.

«Рубин», набрав четыре очка, поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы.