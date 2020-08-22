ЦСКА на своем поле проиграл «Рубину»

Матч четвертого тура чемпионата России ЦСКА – «Рубин» завершился со счетом 1:2.
На 37-й минуте Солтмурад Бакаев вывел казанскую команду вперед, реализовав выход один на один с Игорем Акинфеевым после передачи Ивана Игнатьева. Однако уже две минуты спустя армейцы отыгрались благодаря точному удару хорватского полузащитника Николы Влашича.
В концовке встречи на второй добавленной минуте второго тайма «Рубину» принес первую победу в нынешнем чемпионате дальний удар Дениса Макарова.
Лучшим игроком матча эксперты телеканала «Матч ТВ» признали вратаря казанской команды Юрия Дюпина.
«Рубин», набрав четыре очка, поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы.
26 августа состоятся матчи «Краснодар» – ЦСКА и «Рубин» – «Уфа».
РПЛ
5-й тур
ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (1:1)
Голы: С.Бакаев, 37 – 0:1; Влашич, 39 – 1:1; Макаров, 90+2 – 1:2.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Магнуссон, Марио Фернандес, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 84), Щенников, Влашич (Тикнизян, 85), Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70).
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Меркулов, Старфельт, Зуев (Самошников, 77), Абильдгор, Йевтич, С.Бакаев (Макаров, 62), Шатов (Хван Им Бем, 79), Кварацхелия, И.Игнатьев (Деспотович, 62).
Предупреждения: Влашич, 9, Сигурдссон, 17 – Зуев, 32, Уремович, 51, Шатов, 75, Кварацхелия, 80.
Судья: Левников (Санкт-Петербург)