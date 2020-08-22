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22 августа 21:52
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА на своем поле проиграл «Рубину»

Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в нынешнем чемпионате.

Матч четвертого тура чемпионата России ЦСКА – «Рубин» завершился со счетом 1:2.

На 37-й минуте Солтмурад Бакаев вывел казанскую команду вперед, реализовав выход один на один с Игорем Акинфеевым после передачи Ивана Игнатьева. Однако уже две минуты спустя армейцы отыгрались благодаря точному удару хорватского полузащитника Николы Влашича.

В концовке встречи на второй добавленной минуте второго тайма «Рубину» принес первую победу в нынешнем чемпионате дальний удар Дениса Макарова.

Лучшим игроком матча эксперты телеканала «Матч ТВ» признали вратаря казанской команды Юрия Дюпина.

«Рубин», набрав четыре очка, поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы.

26 августа состоятся матчи «Краснодар» – ЦСКА и «Рубин» – «Уфа».

РПЛ

5-й тур

ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: С.Бакаев, 37 – 0:1; Влашич, 39 – 1:1; Макаров, 90+2 – 1:2.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин, Магнуссон, Марио Фернандес, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 84), Щенников, Влашич (Тикнизян, 85), Сигурдссон (Кучаев, 70), Шкурин (Гайч, 70).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Меркулов, Старфельт, Зуев (Самошников, 77), Абильдгор, Йевтич, С.Бакаев (Макаров, 62), Шатов (Хван Им Бем, 79), Кварацхелия, И.Игнатьев (Деспотович, 62).

Предупреждения: Влашич, 9, Сигурдссон, 17 – Зуев, 32, Уремович, 51, Шатов, 75, Кварацхелия, 80.

Судья: Левников (Санкт-Петербург)

источник: «Советский спорт»
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