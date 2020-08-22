Ханс-Дитер Флик: У нас есть план на игру с «ПСЖ», надеюсь, что сможем его выполнить завтра

- Мы смотрели все их матчи, и, конечно, в «ПСЖ» собраны очень качественные футболисты, они похожи на «Барселону» в этом плане, тогда как «Лион» играет совершенно в другом стиле. Важно будет перекрыть линии передач, и не дать нашему сопернику пространства для паса. У них есть скорость и они являются лучшей командой с невероятными игроками.

«ПСЖ» - отличная команда с большим количеством быстрых и опытных футболистов, некоторые из которых игроки мирового класса, прежде всего в атаке, но также и в защите - взять того же Тьяго Силву. Кроме того, у них есть Маркиньос в центре - невероятный игрок.

Они пропустили всего пять голов в Лиге чемпионов, меньше всех на турнире, так что это означает, что их защита работает так же хорошо, как и нападение. У нас есть план на игру, надеюсь, что мы сможем его выполнить завтра вечером, - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Добавим, что финальная встреча Лиги чемпионов состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.