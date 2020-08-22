Оливер Кан: Игроки «Баварии» никогда не бывают довольны собой

- Игроки этой команды никогда не бывают довольна собой, они всегда хотят продолжать совершенствоваться и становиться лучше. Сочетание огромной внутренней мотивации, стремления к успеху и качества игры на очень высоком уровне в комбинировании с огромными скоростями и четким представлением об игре Ханси Флика - вот что делает эту команду такой успешной, - цитирует Кана пресс-служба УЕФА.

Добавим, что финальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 22:00 по московскому времени.