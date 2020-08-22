Юрий Дюпин: Пацанам спасибо большое. «Рубин» сыграл на пятерку с плюсом

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал выездную победу над ЦСКА (2:1), ставшую для команды Леонида Слуцкого первой в нынешнем сезоне.

«Пацанам спасибо большое, – сказал Дюпин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Сегодня была хорошая игра, и в обороне мы очень хорошо двигались. ЦСКА – сложный соперник, особенно на выезде. Думаю, на пятерку с плюсом сегодня команда сыграла.

Когда мог забить Гайч, я исправлял свою ошибку, потому что я должен был спокойно перевести мяч на угловой. Мяч чуть-чуть вильнул и ушел в сторону. Пришлось кровь из носу выкарабкиваться, вставать быстрее на ноги, бежать и спасать команду. В принципе, это моя работа, и я должен ее делать.

Леонид Викторович подошел и поблагодарил. Сказал, что это был решающий сэйв, и я команду спас».

«Рубин» с четырьмя очками поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы.