Сергей Подпалый: С «Динамо» сыграли, как мужики

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче четвертого тура премьер-лиги на стадионе «Арсенал» в Туле.

– Мы хотели и в предыдущих домашних матчах набрать больше очков, но, к сожалению, не получилось, – приводит слова Подпалого корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Аполоник. – После двух поражений настроение было не совсем хорошим. Я очень благодарен ребятам, что они вышли, как мужики, и полностью отдались игре.

– Мы увидели тот «Арсенал», который вам хочется видеть?

– В первую очередь, я бы хотел видеть такой настрой на игру. Меня это беспокоит, особенно в домашних играх. Не во всех предыдущих играх в Туле ребята выходили с хорошим настроем и самоотдачей. Сегодня мы увидели полную самоотдачу: все старались, никто не выпал, и это самое главное. Все сыграли на пять с плюсом.

– Ковалев, Нигматуллин и Эванс Кангва получили травмы. Они смогут сыграть в следующей игре?

– Думаю, завтра будет информация о характере их повреждений.

Напомним, оба гола «Арсенала» на счету Даниила Лесового. «Арсенал» одержал первую победу в сезоне, набрал четыре очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.