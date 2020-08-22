Кирилл Новиков: «Арсенал» был свежее и легче

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Арсенал» в Туле.

– После тяжелого матча с «Ростовом» было видно, что ребятам тяжело давалась игра, – приводит слова Новикова корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Аполоник. – Пытались заменами перевернуть, освежить, но, к сожалению, не получилось. Поэтому счет закономерен.

– «Арсенал» чем-то удивил «Динамо»?

– Нет, они играли так же, как в предыдущих матчах, структурно никаких изменений не было. Нам не хватило свежести, и это сыграло свою роль, особенно во втором тайме. Было видно, что игроки Тулы свежее и легче, что и решило исход матча.

– Как подготовить команду к играм в таком тяжелом графике?

– Не мы одни в такой ситуации, тот же «Краснодар», несмотря на ротацию, проиграл. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше, вся аппаратура для хорошего восстановления у нас есть.

Напомним, в этом матче «Динамо» пропустило свои первые голы в нынешнем сезоне. После четырех туров у бело-голубых осталось семь очков, команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице.