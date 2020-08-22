ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 августа 23:17
автор: Дмитрий Аполоник

Кирилл Новиков: «Арсенал» был свежее и легче

«Динамо» проиграло «Арсеналу», потерпев первое поражение в сезоне.

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков подвел итоги матча пятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Арсенал» в Туле.

– После тяжелого матча с «Ростовом» было видно, что ребятам тяжело давалась игра, – приводит слова Новикова корреспондент «Советского спорта» Дмитрий Аполоник. – Пытались заменами перевернуть, освежить, но, к сожалению, не получилось. Поэтому счет закономерен.

– «Арсенал» чем-то удивил «Динамо»?
– Нет, они играли так же, как в предыдущих матчах, структурно никаких изменений не было. Нам не хватило свежести, и это сыграло свою роль, особенно во втором тайме. Было видно, что игроки Тулы свежее и легче, что и решило исход матча.

– Как подготовить команду к играм в таком тяжелом графике?
– Не мы одни в такой ситуации, тот же «Краснодар», несмотря на ротацию, проиграл. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше, вся аппаратура для хорошего восстановления у нас есть.

Напомним, в этом матче «Динамо» пропустило свои первые голы в нынешнем сезоне. После четырех туров у бело-голубых осталось семь очков, команда опустилась на четвертое место в турнирной таблице.

В пятом туре 26 августа «Динамо» примет на своем поле «Зенит».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Есть ли жизнь после 20: обращать ли внимание на старые автомобилиSkoda представит свой первый электрический кроссовер Enyaq iVЗапотели стекла в автомобиле? Несколько способов решить проблемуТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветы
Де Росси может вернуться в «Рому» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб в качестве тренера.
22.08.2020 23:28
Футбол
Илья Помазун: Все игроки «Урала» помогали мне как могли, а я помогал команде
Вратарь екатеринбургской команды во втором туре кряду был признан лучшим игроком матча.
22.08.2020 23:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кирилл Новиков: «Арсенал» был свежее и легче
«Динамо» проиграло «Арсеналу», потерпев первое поражение в сезоне.
22.08.2020 23:17
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Леонид Слуцкий: В концовке игры с ЦСКА сработал традиционный футбольный закон
Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу казанской команды в матче с ЦСКА (2:1).
22.08.2020 23:12
Футбол
Сергей Подпалый: С «Динамо» сыграли, как мужики
«Арсенал» выиграл у «Динамо», одержав первую победу в сезоне.
22.08.2020 23:11
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
«Рома» не собирается продавать Дзаньоло этим летом
«Рома» не намерена продавать Николо Дзаньоло, несмотря на большой интерес со стороны «Ювентуса».
22.08.2020 23:05
Футбол
Виктор Гончаренко: Мы недостаточно надежно чувствуем себя в центре защиты
Главный тренер ЦСКА объяснил причины поражения в матче против «Рубина».
22.08.2020 22:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Килиан Мбаппе: Странно играть в финале Лиги чемпионов при пустых трибунах
Нападающий «ПСЖ» поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».
22.08.2020 22:47
Футбол
Юрий Дюпин: Пацанам спасибо большое. «Рубин» сыграл на пятерку с плюсом
Казанская команда в гостях обыграла ЦСКА, а ее вратарь был признан лучшим игроком матча.
22.08.2020 22:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Томас Тухель: В финале Лиги чемпионов у «Баварии» будет небольшое преимущество
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».
22.08.2020 22:18
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика