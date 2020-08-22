Илья Помазун: Все игроки «Урала» помогали мне как могли, а я помогал команде

Сегодня «Урал» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в рамках четвертого тура чемпионата России. Своими эмоциями от этой победы поделился вратарь «шмелей» Илья Помазун.

- Самое главное, что забили на один гол больше, чем соперник, – цитирует слова голкипера пресс-служба «Урала». – Сегодня все бились до конца, боролись, пластались. Мы были как единое целое и благодаря этому победили.

- Тебя второй матч подряд признали лучшим игроком встречи. Это придает тебе дополнительный импульс?

- Приятно, конечно, но я понимаю, что без такой обороны, полузащиты и нападения у нас бы не было ничего и меня бы не признали лучшим. Все игроки помогали мне как могли, и я помогал также команде. Футбол – командный вид спорта, так и должно быть.

- Ты находишься в «Урале» не так долго, но можешь сказать, что уже освоился в новом клубе и городе и чувствуешь себя здесь своим?