ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 августа 23:18
автор: Виктор Шарафудинов

Илья Помазун: Все игроки «Урала» помогали мне как могли, а я помогал команде

Вратарь екатеринбургской команды во втором туре кряду был признан лучшим игроком матча.

Сегодня «Урал» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в рамках четвертого тура чемпионата России. Своими эмоциями от этой победы поделился вратарь «шмелей» Илья Помазун.

- Самое главное, что забили на один гол больше, чем соперник, – цитирует слова голкипера пресс-служба «Урала». – Сегодня все бились до конца, боролись, пластались. Мы были как единое целое и благодаря этому победили.

- Тебя второй матч подряд признали лучшим игроком встречи. Это придает тебе дополнительный импульс?

- Приятно, конечно, но я понимаю, что без такой обороны, полузащиты и нападения у нас бы не было ничего и меня бы не признали лучшим. Все игроки помогали мне как могли, и я помогал также команде. Футбол – командный вид спорта, так и должно быть.

- Ты находишься в «Урале» не так долго, но можешь сказать, что уже освоился в новом клубе и городе и чувствуешь себя здесь своим?

- В команде я освоился, приятно слышать, как болельщики тебя поддерживают. В городе потихоньку осваиваюсь. Все складывается нормально, движемся дальше.

- Если бы перед матчами с «Локомотивом» и «Краснодаром» тебе сказали, что «Урал» в них наберет четыре очка, ты бы поверил?

- Я всегда верил, что мы можем выиграть. Должны быть такие эмоции и такая команда, как есть сейчас. Думаю, у нас получится набрать еще много очков. Хотелось бы в это верить!

Помазун выступает за «Урал» на правах аренды. 24-летний вратарь принадлежит московскому ЦСКА. 19 августа Илья был признан лучшим игроком матча «Урал» – «Локомотив» (1:1).

Екатеринбургская команда в четырех турах набрала пять очков и занимает девятое место.

источник: ФК «Урал»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Деспотович вызван на матч против РоссииКаммано стал игроком «Локомотива»Черчесов сходил на футбол с Хабибом НурмагомедовымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаГлаз не оторвать: от такой красоты "оживают" сухие цветы
Де Росси может вернуться в «Рому» в качестве тренера
Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может вернуться в римский клуб в качестве тренера.
22.08.2020 23:28
Футбол
Илья Помазун: Все игроки «Урала» помогали мне как могли, а я помогал команде
Вратарь екатеринбургской команды во втором туре кряду был признан лучшим игроком матча.
22.08.2020 23:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кирилл Новиков: «Арсенал» был свежее и легче
«Динамо» проиграло «Арсеналу», потерпев первое поражение в сезоне.
22.08.2020 23:17
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
Леонид Слуцкий: В концовке игры с ЦСКА сработал традиционный футбольный закон
Главный тренер «Рубина» прокомментировал победу казанской команды в матче с ЦСКА (2:1).
22.08.2020 23:12
Футбол
Сергей Подпалый: С «Динамо» сыграли, как мужики
«Арсенал» выиграл у «Динамо», одержав первую победу в сезоне.
22.08.2020 23:11
Футбол
автор: Дмитрий Аполоник
«Рома» не собирается продавать Дзаньоло этим летом
«Рома» не намерена продавать Николо Дзаньоло, несмотря на большой интерес со стороны «Ювентуса».
22.08.2020 23:05
Футбол
Виктор Гончаренко: Мы недостаточно надежно чувствуем себя в центре защиты
Главный тренер ЦСКА объяснил причины поражения в матче против «Рубина».
22.08.2020 22:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Килиан Мбаппе: Странно играть в финале Лиги чемпионов при пустых трибунах
Нападающий «ПСЖ» поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».
22.08.2020 22:47
Футбол
Юрий Дюпин: Пацанам спасибо большое. «Рубин» сыграл на пятерку с плюсом
Казанская команда в гостях обыграла ЦСКА, а ее вратарь был признан лучшим игроком матча.
22.08.2020 22:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Томас Тухель: В финале Лиги чемпионов у «Баварии» будет небольшое преимущество
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Баварией».
22.08.2020 22:18
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика