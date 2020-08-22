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22 августа 23:58
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Федотов: Было очень сложно, но, слава богу, «Сочи» пришел на выручку «стандарт»

Сочинская команда на выезде обыграла «Ротор» и пока занимает второе место в РПЛ.

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал успех в выездном матче против «Ротора».

«Это очень сложная и заслуженная победа, – цитирует пресс-конференцию Федотова «РИА Новости». – В первом тайме мы доминировали, создали достаточно голевых моментов, забили со «стандарта», но, к сожалению, не с игры. В Волгограде очень симпатичная команда, хорошо бежит вперед, на этом нас и поймали. Мы говорили в перерыве с игроками, что нужно погасить стартовый посыл «Ротора» в начале второго тайма, но не удалось. Нам было очень сложно при счете 1:1, но, слава богу, пришел на выручку «стандарт».

Мы много работаем над «стандартами», естественно, это наигранное, домашние заготовки. А у соперника мы увидели задор и нацеленность показать весь свой арсенал».

Матч «Ротор» – «Сочи» завершился со счетом 1:2.

Команда Федотова в четырех турах не потерпела ни одного поражения, набрала восемь очков и в данный момент занимает второе место.

25 августа сочинцы сыграют на выезде с «Тамбовом».

источник: «РИА Новости»
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