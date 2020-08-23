Сергей Первушин: Любой игрок «Зенита» на голову выше футболистов «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о причинах поражения своей команды в выездной встрече против «Зенита».

«Такое давление испытали впервые, – заявил Первушин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Это чемпионская игра, было очень тяжело. Любой игрок «Зенита» на голову выше нас. Пытались закрыться, но в переходных фазах «Зенит» играл очень хорошо и сразу возвращал себе контроль. Так долго продолжаться не могло. Надо было что-то создавать в атаке, но, к сожалению, этого не произошло, и «Зенит» нас полностью переиграл. Унывать и расстраиваться нельзя. Уже через два дня следующая игра. Что могли, то и сделали – на сегодняшний день вот так».

Матч «Зенит» – «Тамбов» завершился со счетом 4:1. Команда Первушина с тремя очками занимает 13-е место.