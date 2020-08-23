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23 августа 00:59
автор: Виктор Шарафудинов

«Ювентус» намерен вернуть Видаля из «Барселоны»

Чилиец выступал за туринский клуб с 2011 по 2015 годы.

La Cuarta сообщает, что новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло заинтересован в переходе 33-летнего полузащитника Артуро Видаля из испанской «Барселоны».

Пирло уже звонил своему бывшему товарищу по команде с целью узнать о планах чилийца на будущее. Вдобавок с Видалем общался голкипер «Старой синьоры» Джанлуиджи Буффон.

Артуро выступал за «Ювентус» вместе с Пирло с 2011 по 2015 годы. Всего в составе туринского клуба Видаль сыграл 171 матч, забив 48 голов и отдав 25 результативных передач.

Пять лет назад итальянский клуб продал чилийца «Баварии» за 39,25 миллиона евро. В 2018-м Артуро перешел в «Барселону». В сезоне-2019/20 он сыграл 43 матча за каталонцев, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Действующий контракт Видаля с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня следующего года.

источник: La Cuarta
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