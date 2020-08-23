Ханс-Дитер Флик: У «Баварии» есть план на матч против «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«ПСЖ» - это команда с большой скоростью и очень хорошими игроками. Они пропустили всего пять мячей. У нас есть план, я надеюсь, что мы сможем его реализовать. Мы сможем выиграть, только если все на 100% выложимся.

Мы с нетерпением ждем возможности сыграть против одной из лучших команд мира с одним из лучших тренеров. Я рад встретиться с Томасом Тухелем, очень ценю его как тренера и как человека, — цитирует Флика Bild.

Напомним, в полуфинале оба сегодняшних соперника одержали победы с одинаковым счетом 3:0. «ПСЖ» обыграл «РБ Лейпциг», а «Бавария» - «Лион».

Ранее команды между собой встречались девять раз. Французский клуб одержал пять побед, немецкий - четыре.