«Барселона» готова приобрести защитника «Валенсии» Гайя за 50 млн евро

»«Барселона»» готова заплатить за Хосе Гайя 50 миллионов евро.

Как сообщает Sport.es, в контракте 25-летнего испанца предусмотрена сумма выкупа в размере 50 миллионов евро. Руководство каталонского клуба готово вступить в переговоры по приобретению игрока «летучих мышей».

Гайя является воспитанником академии «Валенсии». В минувшем сезоне на его счету 32 матча, в которых он отметился двумя ассистами. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В составе сборной Испании футболист провел семь игр (1 гол).