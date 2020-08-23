ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 августа 15:41
автор: Владислав Корегин

«Лацио» заключит двухлетний контракт с Рейной

Голкипер «Милана» Пепе Рейна близок к переходу в «Лацио».

Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшие два-три дня 37-летний испанец подпишет двухлетний контракт с римским клубом.

Напомним, что первую половину минувшего сезона Рейна провел в «Милане», а в январе был арендован «Астон Виллой». В составе английского клуба он отыграл 12 встреч, пропустив 20 голов и два раза отстояв «на ноль».

Контракт голкипера с «россонери» истекает летом 2021 года.

В своей карьере Рейна выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Бавария», «Вильярреал» и «Барселона». Он является чемпионом Германии (2015), а также обладателем золотых медалей чемпионаты Европы (2008, 2012) и Чемпионата мира (2010).

источник: Sky Sport Italia
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Александр Поветкин - чемпион из Курск. Крушитель Челюсти УайтаРоссийская премьер-лига примет участие в мероприятиях ко Дню флагаМожно ли включать нейтраль на автоматической коробке передач: зачем и чем грозит переключение автомата на нейтральную передачуПоветкин победил — видео жесткого нокаутаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Виктор Тищенко: Хвиче предложили подписать новый контракт с «Локомотивом» за спиной Семина и агентов
Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал о том, почему полузащитник Хвича Кварацхелия покинул состав железнодорожников летом 2019 года.
23.08.2020 16:19
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», на счету Головина результативная передача
Футболисты «Монако» поделили очки с «Реймсом» (2:2) в матче первого тура чемпионата Франции.
23.08.2020 15:59
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Лацио» заключит двухлетний контракт с Рейной
Голкипер «Милана» Пепе Рейна близок к переходу в «Лацио».
23.08.2020 15:41
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Уфа» – «Ростов»: Стартовые составы команд
Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
23.08.2020 15:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Стал известен тренерский штаб Пирло в «Ювентусе»
Пресс-служба «Ювентуса» представила тренерский штаб нового главного тренера команды Андреа Пирло.
23.08.2020 15:22
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дмитрий Рубашко: Попов станет связующим звеном между обороной и атакой в «Сочи»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход в команду полузащитника Ивелина Попова.
23.08.2020 15:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
Ивелин Попов: После нескольких разговоров с тренером я понял, что «капитан» – это просто слово
Новичок «Сочи» Ивелин Попов обратился к фанатам «Ростова» на своей странице в Instagram.
23.08.2020 14:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
Главный тренер «Болоньи» Михайлович заразился коронавирусом
Пресс-служба «Болоньи» сообщила о том, что главный тренер команды Синиша Михайлович сдал положительный тест на коронавирус.
23.08.2020 14:34
Футбол
автор: Владислав Корегин
Куман надеется сохранить Коутиньо в «Барселоне»
Полузащитник «Баварии» Фелиппе Коутиньо, арендованный на один сезон у «Барселоны», может вернуться в испанский клуб по окончании сезона.
23.08.2020 14:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Барселона» готова приобрести защитника «Валенсии» Гайя за 50 млн евро
Левый защитник «Валенсии» Хосе Гайя может перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно.
23.08.2020 14:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика