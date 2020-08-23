«Лацио» заключит двухлетний контракт с Рейной

Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшие два-три дня 37-летний испанец подпишет двухлетний контракт с римским клубом.

Напомним, что первую половину минувшего сезона Рейна провел в «Милане», а в январе был арендован «Астон Виллой». В составе английского клуба он отыграл 12 встреч, пропустив 20 голов и два раза отстояв «на ноль».

Контракт голкипера с «россонери» истекает летом 2021 года.

В своей карьере Рейна выступал за такие команды, как «Ливерпуль», «Бавария», «Вильярреал» и «Барселона». Он является чемпионом Германии (2015), а также обладателем золотых медалей чемпионаты Европы (2008, 2012) и Чемпионата мира (2010).