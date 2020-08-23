Виктор Тищенко: Хвиче предложили подписать новый контракт с «Локомотивом» за спиной Семина и агентов

– Сначала его отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Игрока хотели оставить в команде еще на год, чтобы он продолжил работать с Семиным. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Семина и агентов. Он отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было», – цитирует Тищенко «Матч ТВ».

Напомним, что Кварацхелия выступал в «Локомотиве» с февраля 2019 года на правах аренды из грузинского «Рустави». Летом того же года «Рубин» приобрел 19-летнего игрока в статусе свободного агента, подписав с ним пятилетний контракт.

За казанский клуб Хвича провел 32 матча, забил три гола и отдал семь ассистов.

В нынешнем сезоне подопечные Леонида Слуцкого занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров, набрав четыре очка.