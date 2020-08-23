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23 августа 16:19
автор: Владислав Корегин

Виктор Тищенко: Хвиче предложили подписать новый контракт с «Локомотивом» за спиной Семина и агентов

Бывший селекционер «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал о том, почему полузащитник Хвича Кварацхелия покинул состав железнодорожников летом 2019 года.

– Сначала его отдали в «Локомотив» бесплатно. Даже зарплату ему платил его агент. Игрока хотели оставить в команде еще на год, чтобы он продолжил работать с Семиным. Но новое руководство, видимо, подумало что-то нехорошее, и к Хвиче обратился Лосюк: предложил подписать новый контракт за спиной Семина и агентов. Он отказался и услышал: «Тогда бери сумку, и чтоб утром тебя не было», – цитирует Тищенко «Матч ТВ».

Напомним, что Кварацхелия выступал в «Локомотиве» с февраля 2019 года на правах аренды из грузинского «Рустави». Летом того же года «Рубин» приобрел 19-летнего игрока в статусе свободного агента, подписав с ним пятилетний контракт.

За казанский клуб Хвича провел 32 матча, забил три гола и отдал семь ассистов.

В нынешнем сезоне подопечные Леонида Слуцкого занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после четырех туров, набрав четыре очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Виктор Тищенко: Хвиче предложили подписать новый контракт с «Локомотивом» за спиной Семина и агентов
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